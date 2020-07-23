Formadan milyon eurolar yağdı

KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın yedi büyük ligindeki kulüplerin forma sponsorluk gelirlerini inceledi. İngiltere Premier Ligi'ndeki takımlar, toplam 833 milyon euroluk forma sponsorluk geliriyle zirvede yer alıyor. La Liga'daki kulüplerin toplam geliri 436 milyon euro. Türkiye Süper Ligi'ndeki 18 kulübün kazancı ise sadece 52 milyon euro. Yani Süper Lig kulüplerinin 52 milyon euroluk toplam forma geliri, Manchester City'nin 51.3 milyon euroluk göğüs sponsorluğu kadar.

Futbol kulüplerinin önemli gelir kaynaklarından olan sponsorluk gelirleri takımların gücüne güç katıyor. KPMG Football Benchmark ekibi de Avrupa'nın yedi büyük ligindeki kulüplerin forma sponsorluk gelirlerini inceledi. Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Ligi'ndeki takımlar, toplam 833 milyon euroluk forma sponsorluk geliriyle zirvede yer alıyor. Ligde yer alan 20 kulübün göğüs sponsorluğu kazancı toplam 398 milyon euroyken, diğer forma sponsorluk gelirleri ise 435 milyon euroya ulaşıyor.

La Liga’yı Real ve Barça taşıyor

Premier Lig'in ardından İspanya La Liga kulüpleri 436 milyon euroluk forma sponsorluk geliriyle ikinci sırada yer alıyor. İspanyol kulüplerinin ana sponsorluk gelirleri 171 milyon euro, diğer forma sponsorluk gelirleri ise 265 milyon euro… 171 milyon euroluk ana sponsorluk gelirlerinin 125 milyon eurosunu Real Madrid (70 milyon euro) ve Barcelona (55 milyon euro) alıyor.

Süper Lig’in toplamı bir Etihad kadar

Türkiye Süper Ligi'nin sponsorluk gelirleri ise Avrupa’ya oranla hayli düşük. 18 kulübün forma göğüs sponsorluk geliri 24 milyon euroyken, yan sponsorlardan kazancı ise 28 milyon euro… Yani Süper Lig kulüplerinin 52 milyon euroluk toplam forma geliri, Manchester City'nin Etihad’dan sadece göğüs sponsorluğu için aldığı 51.3 milyon euro kadar.

Dört devin geliri 632 milyon Euro

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Forma sponsorluğu kulüpler açısından çok değerli. Dünyanın dev şirketleri kulüplerin göğüs sponsoru olmak için büyük yarış içerisinde. Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Manchester City forma sponsorluklarından toplam 632 milyon euro kazanıyor. Süper Lig kulüplerinin sahadaki rekabette yer alması için sponsorluk gelirini yükseltmesi gerekiyor. Ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan kulüpler için sponsorluk gelirleri çok önemli bir gelir kaynağı. Sponsorluk ücretlerinin artması futbol kulüplerimize pozitif katkı sağlayacak. Bu sayede, futbol kulüplerimiz hem ekonomik olarak rahat olabilecek hem de kadrolarını güçlendirebilecekler'' dedi.