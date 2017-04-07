Formula 1'de sıradaki durak Çin

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Çin'de koşulacak sezonun ikinci etabıyla devam edecek.
Çin'in Şanghay kentindeki 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 10.00'da başlayacak. Yarış ise 9 Nisan Pazar günü TSİ 09.00'da gerçekleştirilecek.
Avustralya'da koşulan sezonun ilk yarışını, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel kazanmıştı.
- Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Çin Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 25 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 18
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 15
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 12
5. Max Verstappen (Hollanda) - 10
Takımlar klasmanı:
1. Ferrari - 37 puan
2. Mercedes - 33
3. Red Bull - 10
4. Williams - 8
5. Force India - 7