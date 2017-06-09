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Formula 1'de sıradaki durak Kanada

- Sezonun 7. yarışı Kanada Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 11 Haziran Pazar günü yapılacak

Formula 1'de sıradaki durak Kanada


ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Kanada'da koşulacak sezonun 7. etabıyla devam edecek.

Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turu mücadelesi yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Yarış da 11 Haziran Pazar günü TSİ 21.00'de gerçekleştirilecek.

Sezonun şu ana kadar koşulan ilk altı yarışında, Avustralya, Bahreyn ve Monaco'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin ve İspanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya'da ise Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas kürsünün zirvesine çıkmıştı.


- Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Kanada Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 129 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 104

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 75

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 67

5. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 52


Takımlar klasmanı:

1. Ferrari - 196

2. Mercedes - 179

3. Red Bull - 97

4. Force India - 53

5. Toro Rosso - 29

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Dünya ŞampiyonasıGilles Villeneuve PistiKanadaMontreal
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