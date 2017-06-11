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Fransa Açık'ta şampiyon Nadal

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İsviçreli Stan Wawrinka'yı 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.

Fransa Açık'ta şampiyon Nadal

İSTANBUL

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkekler finalinde İsviçreli Stan Wawrinka'yı 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyonluğa ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 3 numarası Stan Wawrinka ile 4. basamakta yer alan Rafael Nadal karşı karşıya geldi.

İspanyol tenisçi, 2 saat 5 dakika süren müsabakada Wawrinka'yı 6-2, 6-3 ve 6-1'lik setler sonucunda 3-0 yenerek açık dönemde bir grand slam turnuvasında 10 kez şampiyonluğa ulaşan ilk tenisçi oldu. 31 yaşındaki Nadal, Fransa Açık'ı set kaybetmeden rakiplerine sadece 35 oyun vererek kazandı.

Öte yandan, finalde istediği oyunu korta yansıtamayan Wawrinka, ikinci sette raketini kırdı.

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