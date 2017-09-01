Fulya Ünlü'nün gözü artık büyüklerde

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Rüzgar sörfünde Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Dünya Kupası gençler kategorisinde üst üste 4 birinciliği bulunan Fulya Ünlü, önümüzdeki sezon büyüklerde kürsü hedefi ile çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Fulya Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 sene önce Alaçatı'da başladığı rüzgar sörfünde özellikle iyi sporcuları izleyerek, görsel hafızasıyla kendisini geliştirdiğini kaydetti.

Rüzgar sörfüne ilk başladığında herhangi bir hedefi ve hayali olmadığını ancak bunun zamanla değiştiğini aktaran Fulya Ünlü, "Sörfü biraz daha benimsedikten sonra bir şeyler yapmayı, adımın biraz sörfün yanında anılmasını istiyordum. Çok şükür bunlara da ulaştım. En başında böyle bir hayalim yoktu ama başarabildiğim için çok mutluyum." dedi.





- Hedef büyükler kategorisi





Fulya Ünlü, bu sene PWA Dünya Kupası mücadelesine gençler kategorisinde devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zamana kadar gençlerde sivrildim. Artık büyüklerde dereceler elde etmek istiyorum. PWA Dünya Kupası kadınlarda artık ilk 3'te yer alıp, podyuma çıkmak istiyorum. Antrenmanlarıma Göztepe'de devam edeceğim. Ona motive olarak, önümüzdeki sezon kürsü hedefi ile çalışmalarıma devam edeceğim."





- "Ailecek Göztepeliyiz"





Fulya Ünlü, ailesinin Göztepeli olduğunu, kendisinin de geçen sene sarı-kırmızılı ekibe transfer olduğunu hatırlatarak, "Şu anda ailenin içinde olduğum için çok mutluyum. Futbol takımının da Süper Lig'e çıkmasından dolayı çok mutluyuz. Onların başarısı bizim, bizim başarımız onların başarısı. Çok iyi kulüpteyim, Göztepe Kulübü adı altında yarışmak beni bir adım önde götürüyor." diye konuştu.





- "Çok şanslıyız"





Türkiye'nin rüzgar sörfü için çok uygun yerlere sahip olduğunu dile getiren Fulya Ünlü, "Güzel bir bölgeye sahibiz. Urla'da dalgalı, Alaçatı'da düz suda antrenman yapabiliyoruz, rüzgarın şiddetini istediğimiz gibi bulabiliyoruz. O yüzden kendimizi geliştirmek için en uygun bölgedeyiz." ifadelerini kullandı.