Futbol: 19. Mercedes-Benz Ege Kupası

Stat: Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi
Hakemler: Ali Rıza Tufan Çerçioğlu, Ercan Akdeniz, İlkay Çalışkan
Türkiye: Arda Özçimen, Muhammed Emin Sarıkaya, Çağtay Kurukalıp (Dk. 72 Doğu Demirkol), Arif Boynuuzun (Dk. 53 Nihat Koç), Mert Ahmet Akbulut, Bünyamin Yavaşoğlu (Dk. 60 Halil İbrahim Sevinç), Salih Kavrazlı (Dk. 52 Ali Akman), Ferhat Çoğalan (Dk. 60 Berke Avaz), Hakan Yeşil, Mustafa Kapı (Dk. 72 Emre Demir), Polat Abay (Dk. 72 Atalay Yıldırım)
Kosova: Bulliqi, Leoart Avdyli (Dk. 48 Dushi), Azemi, Lokaj, Salihu, Janjeva (Dk. 61 Kiçmari), Bilalli (Dk. 74 Abazi), Shala (Dk. 61 Stublla), Ibrahimi (Dk. 48 Tusha), Murmullaku (Dk. 40 Halitjaha), Krasniqi (Dk. 74 Milot Avdyli)
Goller: Dk. 4 Polat Abay, Dk. 35 Bünyamin Yavaşoğlu, Dk. 39 Salih Kavrazlı, Dk. 60 Ali Akman (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 8 Arif Boynuuzun (Türkiye), Dk. 46 Halitjaha (Kosova)
İZMİR (AA) - Futbolda, 16 yaş altı milli takımların katılımıyla düzenlenen 19. Mercedes-Benz Ege Kupası A Grubu'nun ilk maçında Türkiye, Kosova'yı 4-0 mağlup etti.