Futbol: 19. Mercedes-Benz Ege Kupası





Stat: Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi



Hakemler: Emre Bulut, Tolga Atasoy, Uğur Başdaş



Türkiye: Arda Özçimen, Muhammed Emin Sarıkaya, Çağatay Kurukalıp, Arif Boynuuzun (Dk. 70 Halil İbrahim Sevinç), Mert Ahmet Akbulut, Bünyamin Yavaşoğlu, Salih Kavrazlı, Ferhat Çoğalan, Hakan Yeşil, Mustafa Kapı, Polat Abay (Dk. 50 Atalay Yıldırım)



Yunanistan: Tzolakis, Grosdis (Dk. 47 Katsikas-Dk. 79 Douros), Karamperis, Manisoglou, Belevonis (Dk. 47 Pietris), Ntosis (Dk. 54 Aventisian-Dk. 79 Nikolis), Pavlidis, Panagiotou, Rizos, Siatounis (Dk. 54 Kotopoulos- Dk. 79 Konstantopoulos), Sourlis

Gol: Dk. 65 Vasileios Sourlis (Yunanistan)



Sarı kartlar: Dk. 36 Arif Boynuuzun Dk. 48 Çağatay Kurukalıp (Türkiye), Dk. 64 Aventis Aventisian (Yunanistan)







İZMİR (AA) - Futbolda, 16 yaş altı milli takımların katılımıyla düzenlenen 19. Mercedes-Benz Ege Kupası'nın final maçında Türkiye'yi 1-0 mağlup eden Yunanistan, kupayı 2'nci kez kazandı.

Bu arada 3'lük maçında Kosova'yı 1-0 mağlup eden Rusya, turnuvayı 3. tamamladı.

Şampiyon Yunanistan, kupasını TFF İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval ve turnuva direktörü Can Emre Tuğal'ın elinden aldı.

Turnuvada en centilmen takım Kosova, en skorer oyuncu Türkiye'den Ali Akman oldu.

Finalin en değerli oyuncusu ise Türkiye'den Hakan Yeşil seçildi.