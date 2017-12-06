Futbol: 19 ve 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri





İSTANBUL (AA) - 2017-2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur, 2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur, 2018-2019 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ve 2018-2019 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu kuraları çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde yapılan kura çekimine TFF adına Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun katıldı.





- 2017-2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur





Teknik direktörlüğünü Vedat İnceefe'nin üstlendiği Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da Danimarka, Avusturya ve Bosna Hersek ile 7. Grup'ta yer aldı.

Grup karşılaşmaları, 21-24-27 Mart 2018 tarihlerinde Danimarka'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Elit Tur'da 28 takım, dörderli olarak 7 gruba ayrıldı. Elit Tur'da gruplarını lider bitirecek 7 takım, 16-29 Temmuz 2018 tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Finlandiya ise finallere doğrudan katılacak.

UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ilk 5 sırada yer alacak takımlar ise 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Finalleri'nde mücadele edecek.

2017-2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur grupları şöyle:

1. Grup: Almanya, Hollanda, Norveç, İskoçya

2. Grup: Makedonya, İngiltere, Macaristan, Letonya

3. Grup: Çekya, İtalya, Yunanistan, Polonya

4. Grup: Romanya, Ukrayna, İsveç, Sırbistan

5. Grup: Portekiz, İrlanda Cumhuriyeti, Slovakya, Kosova

6. Grup: İspanya, Fransa, Belçika, Bulgaristan

7. Grup: Danimarka, Avusturya, Türkiye, Bosna Hersek









- 2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur





Teknik direktörlüğünü Ahmet Ceyhan'ın üstlendiği 17 Yaş Altı Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da İtalya, İzlanda ve Hollanda ile 5. Grup'ta yer aldı.

Elit Tur 5. Grup maçları, 7-10-13 Mart 2018 tarihlerinde Hollanda'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Elit Tur'da 32 takım, dörderli olarak 8 gruba ayrıldı. Gruplarını lider bitirecek 8 takım ile en iyi 7 grup ikincisi, 4-20 Mayıs 2018 tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi İngiltere ise finallere doğrudan katılacak.

2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur grupları şu şekilde:

1. Grup: Sırbistan, İspanya, Ukrayna, Çekya

2. Grup: Belçika, Hırvatistan, İsveç, Kıbrıs Rum Kesimi

3. Grup: İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Gürcistan, Makedonya

4. Grup: Portekiz, Finlandiya, İsviçre, Slovakya

5. Grup: İtalya, İzlanda, Hollanda, Türkiye

6. Grup: Fransa, Avusturya, Danimarka, Bosna Hersek

7. Grup: İsrail, Macaristan, Slovenya, Romanya

8. Grup: Almanya, İskoçya, Yunanistan, Norveç







- 19 ve 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları Türkiye'de





2018-2019 UEFA 19 ile 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları, Türkiye'de yapılacak.

19 Yaş Altı Milli Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda İngiltere, İzlanda ve Moldova ile 5. Grup'ta yer aldı.

Eleme Turu 5. Grup maçları, 14-17-20 Kasım 2018 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Toplam 52 takımın, dörderli olarak 13 gruba ayrıldığı Eleme Turu'nda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler, Elit Tur'a yükselecek. Elit Tur'da ise Eleme Turu'ndan gelen 26 takımın yanı sıra 19 Yaş Altı Milli Takımlar Sıralaması'nda ilk iki basamakta bulunarak mücadeleye Elit Tur'dan başlamaya hak kazanan Portekiz ve Almanya yer alacak.

Toplam 28 takım, dörderli olarak 7 gruba ayrılacak. Elit Tur'da gruplarını lider bitirecek 7 takım, 2019'da Ermenistan'da düzenlenecek 2018-2019 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Ermenistan ise finallere direkt katılacak.

Çekilen kuraya göre Eleme Turu'nda oluşan gruplar şöyle:

1. Grup: Gürcistan, İsrail, Azerbaycan, Lihtenştayn

2. Grup: İtalya, Danimarka, Finlandiya, Estonya

3. Grup: Çekya, Hırvatistan, Makedonya, Lüksemburg

4. Grup: İsveç, İskoçya, Galler, San Marino

5. Grup: İngiltere, Türkiye, İzlanda, Moldova

6. Grup: Fransa, Belçika, Litvanya, Malta

7. Grup: Avusturya, Macaristan, Slovenya, Kosova

8. Grup: Ukrayna, Slovakya, Norveç, Arnavutluk

9. Grup: Sırbistan, Polonya, Kuzey İrlanda, Kazakistan

10. Grup: Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Faroe Adaları

11. Grup: Rusya, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya

12. Grup: İspanya, İsviçre, Belarus, Andorra

13. Grup: Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Cebelitarık





- 2018-2019 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu





Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda Slovakya, Kuzey İrlanda ve San Marino ile 10. Grup'ta yer aldı.

2018-2019 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 10. Grup karşılaşmaları, 25-27-30 Ekim 2018 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Toplam 52 takımın, dörderli olarak 13 gruba ayrıldığı 2018-2019 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler ile en iyi 4 grup üçüncüsü, Elit Tur'a yükselecek. Elit Tur'da ise Eleme Turu'ndan gelen 30 takımın yanı sıra 17 Yaş Altı Milli Takımlar Sıralaması'nda ilk iki basamakta bulunarak mücadeleye Elit Tur'dan başlamaya hak kazanan İngiltere ve Almanya yer alacak.

Elit Tur'da toplam 32 takım, dörderli olarak 8 gruba ayrılacak. Gruplarını lider bitirecek 8 takım ile en iyi 7 grup ikincisi 2019'da, İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenecek 2018-2019 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi İrlanda Cumhuriyeti ise finallere direkt olarak katılacak.

Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde ilk 5 sırada yer alacak ülkeler ise 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Çekilen kuraya göre Eleme Turu'nda oluşan gruplar şu şekilde:

1. Grup: Hollanda, İsveç, Karadağ, Lihtenştayn

2. Grup: Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda, Cebelitarık

3. Grup: Avusturya, Slovenya, Bulgaristan, Malta

4. Grup: İspanya, İsrail, Faroe Adaları, Makedonya

5. Grup: İskoçya, İsviçre, Kıbrıs Rum Kesimi, Kosova

6. Grup: Rusya, Danimarka, Gürcistan, Estonya

7. Grup: Fransa, Polonya, Finlandiya, Lüksemburg

8. Grup: Çekya, Norveç, Azerbaycan, Arnavutluk

9. Grup: Sırbistan, Macaristan, Romanya, Litvanya

10. Grup: Türkiye, Slovakya, Kuzey İrlanda, San Marino

11. Grup: Portekiz, Galler, Belarus, Kazakistan

12. Grup: Belçika, Yunanistan, Letonya, Moldova

13. Grup: İtalya, Hırvatistan, Ermenistan, Andorra

