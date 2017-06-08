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Futbol: 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası

- Organizasyonda Spor Toto Süper Lig'den 2 futbolcu mücadele edecek - Beşiktaş'ta forma giyen Ricardo Quaresma Portekiz, Bursaspor'da görev yapan Aziz Eraltay ise Avustralya'nın kadrosunda yer aldı

Futbol: 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası


İSTANBUL (AA) - Rusya'da 17 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde organize edilecek 8. FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda mücadele edecek 8 takımın kadrosu belli oldu.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Portekiz, Almanya, Şili, Kamerun, Meksika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın 23'er kişilik oyuncu listesinin belirlendiği bildirildi.

FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Spor Toto Süper Lig'den 2 futbolcu mücadele edecek.

Beşiktaş ile üst üste 2. kez lig şampiyonluğuna ulaşan Ricardo Quaresma, Portekiz ve Bursaspor'da forma giyen Aziz Eraltay ise Avustralya'nın kadrosunda yer aldı.

Geride kalan sezonda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar, Kamerun'un kadrosunda kendine yer buldu.

İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen Emre Can ile Alman temsilcisi Hoffenheim'da görev yapan Kerem Demirbay ise son dünya şampiyonu Almanya'nın kadrosuna çağrıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın yanı sıra Saint Petersburg, Kazan ve Soçi'de düzenlenecek 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu: Rusya, Yeni Zelanda, Portekiz, Meksika

B Grubu: Şili, Avustralya, Almanya, Kamerun

Şampiyonada gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Final mücadelesi ise 2 Temmuz'da Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.


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Aziz EraltayFIFA Konfederasyonlar KupasıFutbolRicardo QuaresmaVincent Aboubakar
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