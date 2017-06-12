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Futbol: 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

- Elemelerde 3 grupta 9 maç oynandı - I Grubu'nda yer alan Türkiye, Kosova'yı 4-1 mağlup etti. Gruptaki diğer maçlarda Ukrayna, deplasmanda Finlandiya'yı 2-1 ve İzlanda, konuk ettiği Hırvatistan'ı 1-0 yendi

Futbol: 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri


İSTANBUL (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftası, 3 grupta oynanan 9 maçla sona erdi.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde D, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Elemelerde I Grubu'nda yer alan Türkiye, Arnavutluk'ta oynanan maçta Kosova'yı 4-1 yendi.

Grubun diğer maçında İzlanda, ağırladığı Hırvatistan'ı son dakikada Hordur Magnusson'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Ukrayna ise 51. dakikada Yevhen Konoplyanka ve 75. dakikada Artem Besedin'in attığı gollerle deplasmanda Finlandiya'yı 2-1'lik skorla geçti. Ev sahibinin tek golünü 73. dakikada Joel Pohjanpalo kaydetti.

D Grubu maçında Sırbistan ile Galler birer puana razı oldu. Galler, 35. dakikada Aaron Ramsey'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de Sırbistan, 73. dakikada Aleksandar Mitrovic'in fileleri havalandırmasıyla bir puanı kurtardı.

G Grubu'nda İtalya, ağırladığı Liechtenstein'ı Lorenzo Insigne, Andrea Belotti, Eder, Federico Bernardeschi ve Manolo Gabbiadini'nin attığı gollerle 5-0 mağlup etti. Arnavutluk ise deplasmanda İsrail'i 22 ve 44. dakikalarda Armando Sadiku ile 71. dakikada Ledian Memushaj'ın attığı gollerle 3-0 yendi.

Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:


D Grubu:

Moldova-Gürcistan: 2-2

İrlanda Cumhuriyeti-Avusturya: 1-1

Sırbistan-Galler: 1-1


G Grubu:

Makedonya-İspanya: 1-2

İtalya-Liechtenstein: 5-0

İsrail-Arnavutluk: 0-3

I Grubu:

Kosova-Türkiye: 1-4

Finlandiya-Ukrayna: 1-2

İzlanda-Hırvatistan: 1-0

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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri6. HaftaFutbolTürkiye
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