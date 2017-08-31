Futbol: 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

İSTANBUL (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, 3 grupta yapılan 9 maçla başladı.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, B ve H gruplarında 9 karşılaşma oynandı.



A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Dick Advocaat yönetimindeki Hollanda, konuk olduğu Fransa'ya 4-0 yenildi. Mücadelenin golleri 14. dakikada Antoine Griezmann, 73 ve 88. dakikalarda Thomas Lemar ile 90+1. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.



Hollanda'da, eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder ilk 45 dakikada forma giyerken, Fenerbahçe'den Robin van Persie 64. dakikada oyuna dahil oldu. Geçen hafta Fenerbahçe Kulübü tarafından iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Van Persie'nin, Fransa karşısında ikinci yarıda forma giymesi dikkati çekti.

B Grubu'nda Portekiz, konuk ettiği Faroe Adaları'nı 5-1 mağlup etti. Son Avrupa Şampiyonu'na galibiyeti getiren golleri 3, 29 (Penaltıdan) ve 65. dakikalarda yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 58. dakikada William Carvalho ve 84. dakikada Nelson Oliveira attı. Faroe Adaları'nın tek golünü 38. dakikada Rogvi Baldvinsson kaydetti.

Beşiktaşlı futbolculardan Pepe, Portekiz'de 90 dakika sahada kalırken, Ricardo Quaresma 59. dakikada oyuna girdi.

Öte yandan, rakip fileleri 3 kez havalandıran Ronaldo 78 gole ulaşarak, Macar Sandos Kocsis'i (75 gol) geçip Macaristan ve İspanya formaları giymiş efsane futbolcu Ferenc Puskas'ın (84 gol) ardından milli takımlarda en çok gol atan 2. Avrupalı futbolcu oldu. Portekizli yıldız ayrıca, efsane futbolcu Brezilyalı Pele'yi (77 gol) de geride bıraktı.

H Grubu'nda ise Belçika, Cebelitarık'ı 9-0 gibi farklı bir skorla yendi. Romelu Lukaku ve Meunier hat-trick yaptı.

Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu:



Fransa-Hollanda: 4-0



Bulgaristan-İsveç: 3-2



Lüksemburg-Belarus: 1-0



B Grubu:



Macaristan-Letonya: 3-1



Portekiz-Faroe Adaları: 5-1



İsviçre-Andorra: 3-0



H Grubu:



Yunanistan-Estonya: 0-0



Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 3-2



Belçika-Cebelitarık: 9-0