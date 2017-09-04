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Futbol: 2019 Asya Kupası Elemeleri

- Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezi, 2019 Asya Kupası Elemeleri'nde Kırgızistan ile Myanmar arasında yarın yapılması gereken grup maçının güvenlik sorunu gerekçesiyle oynanamayacağını duyurdu

Futbol: 2019 Asya Kupası Elemeleri

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezi, 2019 Asya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Kırgızistan ile Myanmar arasında yarın oynanması planlanan karşılaşmanın güvenlik sorunu nedeniyle yapılamayacağını bildirdi.

Basın merkezinden yapılan açıklamada, yarın başkent Bişkek'teki Dolon Omurzakov Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın, Kırgızistan Başbakanı Sapar İsakov'un aldığı kararla güvenlik sorunu gerekçesiyle yapılamayacağı belirtildi.

Basın toplantısı düzenleyen Kırgızistan Futbol Federasyonu Başkanı Semetey Sultanov ise maç bileti ücretlerinde iade yapılacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
2019 Asya Kupası ElemeleriKırgızistanMyanmar
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