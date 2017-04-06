Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Futbol: 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Ön Eleme Turu

- Türkiye: 3 - Karadağ: 0

Futbol: 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Ön Eleme Turu


İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, Faroe Adaları'nda düzenlenen 2019 FIFA Dünya Kupası Ön Eleme Turu D Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Torshavn Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 15 ve 39. dakikada Ebru Topçu, 28. dakikada Selen Altunkulak attı. Millilerde Melike Pekel, 30. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Grupta oynanacak günün diğer maçında Faroe Adaları ile Lüksemburg karşı karşıya gelecek.

Türkiye, gruptaki ikinci maçını 8 Nisan Cumartesi günü Lüksemburg ile yapacak.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
2019 FIFA Kadınlar Dünya KupasıA Milli Kadın Futbol TakımıFaroe AdalarıFutbolön Eleme Turu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5