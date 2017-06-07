Futbol: 21 Yaş Altı Ligi Süper Kupa Finali

Stat: İnegöl
Hakemler: Ali Şansalan, Ahmet Ayaz, Soner Maraş
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Savaş Polat, Tuncer Duhan Aksu, Ali Nasip Benlioğlu, Mehmet Eray Karadağ, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Zahid Çınar, Yasin Demirci, Ahmethan Köse, Muhammed Samed Karakoç, Çağrı Giritlioğlu (Dk. 61 Yusuf Türk)
Boluspor: Caner Tekinalp, Diyar Uykur, Enes Güler, Doğukan Sılaca, Necati Yakuplar, Oğuzhan Çimen, Mutlu Güler (Dk. 61 Emre Adiloğlu), Burak Asan, Furkan Demir, Yaşar Kaan Tunçer (Dk. 46 Özgür Kazar), Ahmet Talha Kelebek (Dk. 75 Muhammed Şura Çetin)
Goller: Dk. 26 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 74 ve 79 Ahmethan Köse (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Dk. 65 Doğukan Sılaca, Dk. 72 Diyar Uykur (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 83 Savaş Polat, Dk. 89 Muhammed Samed Karakoç (Fenerbahçe), Dk. 17 Oğuzhan Çimen, Dk. 82 Muhammed Şura Çetin (Boluspor)
BURSA (AA) - 21 Yaş Altı Futbol Ligi Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Boluspor'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.