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Futbol: Cumhuriyet Kupası

- Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Cumhuriyet Kupası turnuvasında Demir Grup Sivasspor ile Samsunspor, 3 Eylül'de karşı karşıya gelecek

Futbol: Cumhuriyet Kupası


SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Cumhuriyet Kupası turnuvasında 3 Eylül Pazar günü sahasında TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor ile karşılaşacak.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla ilk kez 1998 yılında düzenlenen ve 3 Eylül Pazar günü 19'uncusu gerçekleştirilecek Cumhuriyet Kupası'nda, Demir Grup Sivasspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı taraftarlar ücretsiz olarak izleyebilecek.

Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupası 11 kez 4 takım arasında eleme usulü, 7 defa ise tek maç üzerinden oynandı. Bugüne dek kupayı 7 kez müzesine götüren Sivasspor, kupayı en fazla kazanan takım oldu. Samsunspor ise Cumhuriyet Kupası'nda ilk kez mücadele edecek.

Geçen yıl 18.'si düzenlenen ve Sivas'ta oynanan Cumhuriyet Kupası'nda Kasımpaşa, Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Cumhuriyet Kupası, 2009 yılında Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki yoğun maç programı nedeniyle düzenlenmemişti.

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Cumhuriyet KupasıDemir Grup SivassporFutbolSamsunsporSivasspor
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