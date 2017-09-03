Futbol: Cumhuriyet Kupası

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ata Yıldırım, İlker Ayten
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar (Dk. 46 Ali Şaşal), Dyakov, Galip Güzel, Bjarsmyr, Mert Hakan Yandaş (Dk. 60 Emre Kılıç), Muhammet Demir (Dk. 62 Cyriac), Ergin Keleş (Dk. 62 Kone) Dos Santos (Dk. 56 Hakan Bilgiç), Cem Özdemir (Dk. 60 Leandrinho) Muhammed Furkan Işık (Dk. 56 Hakan Arslan), Ziya Erdal
Samsunspor: Furkan Köse (Dk. 46 Sifakis), Hasan Hatipoğlu, Ercan Yazıcı, Kenan Karışık, Samaras (Dk. 69 Muhammet Beşir), Halil İbrahim Pekşen (Dk. 90+3 Göksu Türkdoğan), Davy Angan, Ufuk Budak, Wael Larbi (Dk. 49 Gökay Iravul), Ramazan Övünç (Dk. 79 Çağrı Ortakaya), Erkam Reşmen
Goller: Dk. 83 Davy Angan (Samsunspor), Dk. 84 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk.84 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
SİVAS (AA) - Bu yıl 19.'su düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nı normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Samsunspor'a penaltı atışları sonucunda 6-4 üstünlük sağlayan Demir Grup Sivasspor kazandı.