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Futbol: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

- Elemelerin 6. haftası, yarın 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla sürecek

Futbol: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri


ANKARA (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6. hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla devam edecek.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın C, E ve F gruplarında 9 maç yapılacak.

Günün öne çıkan maçlarında, C Grubu lideri Almanya ile San Marino, E Grubu'nda lider Polonya ile Romanya, F Grubu'nda ise İskoçya ile İngiltere karşılaşacak.

Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

C Grubu:

(TSİ 19.00) Azerbaycan-Kuzey İrlanda

(TSİ 21.45) Norveç-Çek Cumhuriyeti

(TSİ 21.45) Almanya-San Marino


E Grubu:

(TSİ 19.00) Kazakistan-Danimarka

(TSİ 21.45) Karadağ-Ermenistan

(TSİ 21.45) Polonya-Romanya


F Grubu:

(TSİ 19.00) İskoçya-İngiltere

(TSİ 19.00) Slovenya-Malta

(TSİ 21.45) Litvanya-Slovakya

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E Ve F Grupları2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri6. HaftaAlmanya
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