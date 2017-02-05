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Futbol: Hazırlık maçı

- Antalyaspor: 3 - Radnicki Nis: 1

Futbol: Hazırlık maçı

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Antalya'da kamp yapan Sırbistan Süper Ligi takımlarından Radnicki Nis ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'e kupa maçları nedeniyle verilen arada, Regnum Carya Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Akdeniz ekibi, Ferhat Kaplan, Chico, Celustka, Diego, Sakıb Aytaç, Sandro, Zeki Yıldırım, Deniz Kadah, Danilo, Serdar Özkan ve El Kabir ilk 11'i ile çıktı.

Konuk takım ise Zogovic, Petrovic, Stankovic, Bulatovic, Perendija, Stanojevic, Arsic, Ryota, Stojanovic, Travancic ve Mrkic ilk 11'i ile sahadaki yerini aldı.

Maçın ilk dakikasından itibaren iki takım da karşılıklı ataklarla gol aradı.

34. dakika ani gelişen Radnicki Nis atağında topu önünde bulan Ryota, ceza sahasına girer girmez sert vurdu. Kaleci Ferhat Kaplan'ı geçen top filelerle buluştu: 1-0

40. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Deniz Kadah'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan El Kabir, meşin yuvarlağı iki rakibinin arasından yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-1

73. dakikada, El Kabir'in pasıyla toplu buluşan Motta'nın şutu kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-1

80. dakikada, sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, topa iyi yükselen Chico'nun kafa vuruşu defansa çarptı. Meşin yuvarlağı önünde bulunan El Kabir, düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1

Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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AntalyasporHazırlık MaçıRadnicki NisSırbistan Süper Ligi
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