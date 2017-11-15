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Futbol: Hazırlık maçı

- Almanya: 2 - Fransa: 2

Futbol: Hazırlık maçı


BERLİN (AA) - Alman Milli Takımı ile Fransa Milli Takımı arasındaki hazırlık maçı 2-2 sonuçlandı.

Köln'de Rhein-Energie Stadı'ndaki karşılaşma öncesi, geçen hafta 91 yaşında vefat eden ve dün son yolculuğuna uğurlanan eski Alman milli futbolcu Hans Schaefer için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçın ilk yarısı 33. dakikada Alexandre Lacazette'in golüyle Fransa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının başında daha kontrollü oynayan ve topa daha fazla sahip olan Almanya'da, 56. dakikada Mesut Özil'in pasında kaleci Steve Mandanda ile karşı karşıya kalan Timo Werner topu filelere gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Fransa 71. dakikada Lacazette'in ikinci golüyle 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekibin 90+3'te Lars Stindl ile bulduğu golle karşılaşma 2-2 sona erdi.

Almanya böylece yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

Ev sahibi ekipte Türk asıllı futbolcular Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Emre Can müsabakaya ilk 11'de başladı.

İlkay Gündoğan 65, Emre Can da 83 dakika süre aldı. 75. dakikada Sami Khedira'nın oyundan çıkmasıyla kaptanlık bandını alan Mesut Özil ise 90 dakika sahada kaldı.

Hakem Cüneyt Çakır, büyük bölümü centilmenlik içinde geçen karşılaşmada bir kez sarı karta başvurdu. Çakır tek sarı kartı 87. dakikada rakibine faul yapan Alman futbolcu Sandro Wagner'e gösterdi.

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FransaAlmanyaCüneyt çakırEmre Canİlkay GündoğanMesut Özil
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