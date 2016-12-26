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Futbol: İngiltere Premier Lig

- Chelsea, konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 yenerek tarihinde ilk defa 12 maç üst üste kazandı - Ibrahimovic'in 1 gol, 2 asistle yıldızlaştığı maçta Manchester United, Sunderland'i 3-1 ile geçti - Arsenal'in West Bromwich'i 1-0 mağlup ettiği müsabakada tek golün asistini Mesut Özil yaptı

Futbol: İngiltere Premier Lig


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında 8 karşılaşma oynandı.

Ligin lideri Chelsea, ağırladığı Bournemouth'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez 12 maç üst üste galip geldi. Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri, 24 ve 90+3. dakikalarda Pedro, 49. dakikada ise penaltıdan Eden Hazard kaydetti.

Chelsea, ligde daha önce 2008-2009'un son 5 karşılaşması ile 2009-2010'un ilk 6 mücadelesini kazanarak iki sezonu kapsayan dönemde 11 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Chelsea son 12 lig maçında rakip fileleri 28 defa havalandırırken, kalesinde sadece 2 gol gördü ve 10 maçta kalesini gole kapattı.

Başkent ekibi, fikstüründeki ilk 2 maçı kazanması durumunda İngiltere Premier Lig tarihinde 14'te 14 yapan ikinci takım olacak. Chelsea, ligdeki Stoke City ve Tottenham karşılaşmalarından galip ayrılması halinde 2002'de üst üste 14 maç kazanan Arsenal'in rekorunu egale edecek.


- Ibrahimovic, Sunderland maçında yıldızlaştı


İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in 1 gol atıp, 2 asist yaparak yıldızlaştığı maçta Manchester United, konuk ettiği Sunderland'i 3-1 yendi.

Manchester United'ın golleri 39. dakikada Daley Blind, 82. dakikada Ibrahimovic ve 86. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi. Sunderland'in tek golünü ise 90+1. dakikada Fabio Borini attı.

Bu galibiyetle Manchester ekibi, bu sezon ligde ilk kez 4 maç üst üste kazanmış oldu.


- Mesut Özil'den asist


Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in 90 dakika oynayıp bir de asist yaptığı maçta Arsenal ağırladığı West Bromwich'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü 86. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.

Gecenin son maçında, Manchester City deplasmanda Hull City'yi 3-0 yendi. 73. dakikada penaltıdan Yaya Toure, 78. dakikada Kelechi Iheanacho ve 90+4. dakikada Curtis Davies'in kendi kalesine attığı gollerle Hull City'yi 3-0'la geçen Manchester City, üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Ligde oynanan diğer maçlarda, Everton deplasmanda Leicester City'yi 2-0, Slaven Bilic'in başında bulunduğu West Ham United deplasmanda Swansea City'yi 4-1 ve Burnley, konuk ettiği Middlesbrough'yu 1-0 yendi. Watford ise ağırladığı Cyristal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 18. haftası, yarınki Liverpool-Stoke City maçı ve 28 Aralık Çarşamba günü Southampton-Tottenham mücadelesiyle tamamlanacak.

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2 Maç üst üste Galip GeldiChelseaFutbolİngiltere Premier LigMesut ÖzilZlatan Ibrahimovic
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