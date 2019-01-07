Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi (1)





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yaptıkları anlaşmanın Türk sporuna önemli katkı sağlayacağını söyledi.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile A Spor'a konuk olan Demirören, bu sistemin yeni bir borçlanma sistemi olmadığını belirterek, "Bu tamamen borçların yeniden yapılanmasıdır. Şu an kulüplerimizin sürdürülebilir kredibilitesi kalmadı. Kalmadığı için bu yapılandırma şart." diye konuştu.

Sistemin kulüp yönetimlerine müdahale olmadığını vurgulayan Demirören, "Herkese başkan olma ve yönetime girme fırsatı veren bir sistem. Kulüpler bütçeleriyle devam edecekler, borçlanma olmayacak. Acı reçete ile kulüplerimiz karşı karşıya kalacaklar, verilen bütçe miktarıyla transfer yapabilecekler. Bu bir milattır, zaman bizi haklı çıkaracak. Kulüplere nefes aldıracak imkanlar sunulacak." ifadelerini kullandı.





- Aydın: "Sektörün sıkıntılarını görüyoruz"





TBB Başkanı Hüseyin Aydın ise bankalar olarak ticaret yaptıklarını ve kulüplerin de müşterileri olduğuna dikkati çekerek, "Sektörün sıkıntılarını görüyoruz. Nelerin yapılması gerektiğini mütalaa ediyorduk. Türkiye Bankalar Birliğinin, Türk futboluyla, ilgili şirketler ve derneklerle müşteri ilişkisi var. Sporun hem finansal açıdan hem idari açıdan yeniden yapılanması gereksinimi doğunca bunun yönetilmesi gerekiyordu. Bir tarafta futbolun gerçek sahibi TFF, öbür tarafta Bankalar Birliği olarak beraber yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Bankasının tarım yerine kulüplere destek verdiği yönündeki eleştiriler konusunda ise Aydın, "Ziraat Bankası, Türkiye'nin en önemli aktifidir. Tarımsal faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Onu yaparken Türkiye'nin büyük projelerine, kurumsal firmalarına, KOBİ'lerine, bireylerine de bir bankanın yapması gerekenleri yapmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

Hüseyin Aydın, TBB olarak futbol endüstrisini de bu şekilde yapılandıracaklarını anlatarak, "Futbol endüstrisine kredi veren sadece Ziraat Bankası değil, 15'in üstünde finansal kurum var. Yabancı sermayeli bir banka ile benim bankam ön planda ama bankanın niteliğine göre farklı kulüplerimizi farklı şekilde finanse eden bankalar var. Alacaklarımızın hepsi teminat altında. Diğer şirketlere yaptığımız desteği futbol ekonomisine de yapmaya çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

(Sürecek)