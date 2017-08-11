Futbol: Süper Lig

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, Gökhan İnler, Visca (Dk. 72 Tunay Torun), Mossoro (Dk. 72 Cikalleshi), Elia, Adebayor (Dk. 89 İrfan Can Kahveci)
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Dk. 82 Jorquera), Ekong, Titi, Aziz Eraltay, Agu (Dk. 84 Furkan Soyalp), Badu, John (Dk. 65 Kubilay Kanatsızkuş), Batalla, Deniz Yılmaz, Stancu
Gol: Dk. 21 Elia (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 44 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasındaki 2017-2018 sezonunun açılış maçını ev sahibi takım 1-0 galip tamamladı.
Turuncu-lacivertli takım sezona 3 puan ile başladı.
54. dakikada ceza sahasına çıkan kaleci Harun'dan topu kapan Visca, hızla kaleye yöneldi. Visca, ceza sahasına girer girmez uygun pozisyondaki Adebayor'a pasını attı, Harun'un kalesinde olmadığı pozisyonda Togolu oyuncunun yerden sert şutunu kale çizgisi üzerinde Titi uzaklaştırdı.
67. dakikada Bursaspor beraberliğe yaklaştı. Batalla'nın pasıyla sol kanattan savunmanın arkasına kaçan Deniz Yılmaz, ceza sahası içinde altı pas içine yerden sert ortasını yaptı, Kubilay Kanatsızkuş'un dokunamadığı topu savunma tehlike bölgesinin dışına gönderdi.
88. dakikada konuk takım çok etkili geldi. Oyuna ikinci yarıda giren Furkan Soyalp'in yaklaşık 26 metreden sert şutunu kaleci Volkan Babacan son anda köşeden kornere çeldi.
Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.