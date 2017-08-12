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Futbol: Süper Lig

- Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Futbol: Süper Lig

Stat: Bornova

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen

Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes, Leo, Rotman, Castro, Scarione, Gouffran, Jahovic, Ghilas

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Dirar, Mehmet Topal, Josef de Souza, Valbuena, Alper Potuk, Van Persie

Goller: Dk. 5 Alper Potuk (Fenerbahçe), Dk. 8 Castro (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 23 Rotman (Göztepe)


İZMİR (AA) - Süper Lig'de Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Topal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan İsmail Köybaşı'nın kale önüne gönderdiği meşin yuvarlağı bekletmeden kaleye gönderen Alper Potuk, topu filelerle buluşturdu: 0-1

8. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Leo'nun sol kanattan yaptığı ortada Jahovic'in kafayla indirdiği topla ceza alanı hemen dışında buluşan Castro'nun sert vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1

38. dakikada sağ kanattan Isla'nın yaptığı ortada Van Persie'nin kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 berabere tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGöztepeSüperlig
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