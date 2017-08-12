Futbol: Süper Lig

Stat: Bornova
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen
Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes, Leo, Rotman, Castro, Scarione, Gouffran, Jahovic, Ghilas
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Dirar, Mehmet Topal, Josef de Souza, Valbuena, Alper Potuk, Van Persie
Goller: Dk. 5 Alper Potuk (Fenerbahçe), Dk. 8 Castro (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 23 Rotman (Göztepe)
İZMİR (AA) - Süper Lig'de Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Topal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan İsmail Köybaşı'nın kale önüne gönderdiği meşin yuvarlağı bekletmeden kaleye gönderen Alper Potuk, topu filelerle buluşturdu: 0-1
8. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Leo'nun sol kanattan yaptığı ortada Jahovic'in kafayla indirdiği topla ceza alanı hemen dışında buluşan Castro'nun sert vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1
38. dakikada sağ kanattan Isla'nın yaptığı ortada Van Persie'nin kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 berabere tamamlandı.