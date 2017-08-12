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Futbol: Süper Lig

- Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 2

Futbol: Süper Lig

Stat: Bornova

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen

Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes, Leo, Rotman, Castro, Scarione (Dk. 90+4 Doğanay Kılıç), Gouffran (Dk. 76 Halil Akbunar), Jahovic, Ghilas (Dk. 90 Tayfur Bingöl)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter (Dk. 85 Muhammed Samed Karakoç), Skrtel, İsmail Köybaşı, Dirar (Dk. 68 Aatif Chahechouhe), Mehmet Topal, Josef de Souza, Valbuena, Alper Potuk, Van Persie (Dk. 68 Ahmethan Köse)

Goller: Dk. 5 Alper Potuk, Dk. 64 Skrtel (Fenerbahçe), Dk. 8 Castro, 57 Scarione (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 23 Rotman, Dk. 87 Sabri Sarıoğlu, Dk. 90+2 Castro, 90+3 Beto (Göztepe), 90+4 Muhammed Samed Karakoç (Fenerbahçe)


İZMİR (AA) - Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilk hafta maçında, Göztepe ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.

51. dakikada Dirar'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, direğe çarpan topa kaleci Beto sahip oldu.

57. dakikada Göztepe öne geçti. Josef de Souza'dan seken topla ceza alanı içinde topla buluşan Scarione'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

64. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada ceza alanı içinde oluşan karambolde Skrtel, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2

90+3. dakikada Scarione'nin ceza sahası dışından attığı sert şutta, top yandan auta gitti.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.


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FenerbahçeFutbolGöztepeSüperlig
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