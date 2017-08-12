Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları Stadyumu
Hakemler: Suat Arslanboğa, Ekrem Kan, Mehmet Kısal
Alanyaspor: Remy, Gassama, Fofana, Tzavellas, N'Skala, Sackey (Dk. 63 Cenk Ahmet Alkılıç), Maniatis (Dk. 84 Emre Nefiz), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mbilla (Dk. 84 Yusuf Serdar Çoban), Vagner Love
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 89 Abdullah Durak), Murillo, Neumayr (Dk. 78 Mensah), Trezeguet, Adem Büyük (Dk. 60 Eduok)
Goller: Dk. 36 Trezeguet, Dk. 40 Neumayr (penaltı), Dk. 85 Eduok (Kasımpaşa), Dk. 42 Emre Akbaba (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Youssef, Dk. 47 Neumayr, Dk. 86 Eduok, Dk. 90 Abdullah Durak (Kasımpaşa), Dk. 43 Fofana, Dk. 57 Sackey (Alanyaspor)
ANTALYA (AA) - Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilk hafta maçında, Kasımpaşa deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
52. dakikada Efecan Karaca soldan ceza sahası içine girerek topu geriden gelen Mbilla'ya bıraktı. Mbilla'nın yatarak vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
75. dakikada sağ taraftan Emre Akbaba'nın kullandığı korner atışında, kaleye giden topu kaleci Ramazan Köse uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktasına düşen topa Efecan Karaca dokundu. Top üst direğin yanından dışarı çıktı.
85. dakikada kaleci Remy'nin soldaki N'Skala'ya çıkarmak istediği topu kapan Mensah, Alanyaspor ceza sahasına ortaladı. Müsait durumdaki Eduok'un vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-3
Maçta başka gol olmayınca konuk ekip, maçı 3-1 kazandı.