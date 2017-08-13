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Futbol: Süper Lig

- Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Osmanlıspor: 0 (İlk yarı)

Futbol: Süper Lig


Stat: Malatya İnönü

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Yalçın Ayhan, Murat Akça, Cissokho, Dia, Murat Yıldırım, Azubuike, Eren Tozlu, Barazite, Boutaib

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Maxso, Numan Çürüksu, Pinto, Hasan Kılıç, Tugay Kaçar, Umar, Lawal, Serdar Gürler, Bifouma

Gol: Dk. 10 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)


MALATYA (AA) - Süper Lig'in 1. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor önünde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada Barazite'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Karcemarskas topu iki hamlede kontrol etti.

10. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki ilk golünü attı. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Barazite'nin yerden ortasında Boutaib, altıpas gerisinde dokunduğu meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0

31. dakikada Osmanlısporlu futbolcu Serdar Gürler'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

36. dakikada sağdan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan ve tekrar topla buluşan Serdar Gürler'in ortasında, ceza sahası içinde Bifouma'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

45+2. dakikada Osmanlıspor'un atağında Lawal'ın savunmanın arkasına pasında, Farnolle kalesinden çıkarak topu taca attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporFutbolOsmanlısporSüper Lig
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