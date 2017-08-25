Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Tolga Ciğerci (Dk. 76 Selçuk İnan), Fernando, Ndiaye, Belhanda (Dk. 86 Yasin Öztekin), Rodrigues, Gomis (Dk. 87 Eren Derdiyok)
Demir Grup Sivasspor: Rochet, Hakan Bilgiç, Bjarsmyr, Dyakov, Elderson, Leandrinho (Dk. 72 Mert Hakan Yandaş), Hakan Arslan, Emre Kılınç, Cyriac (Dk. 80 Muhammet Demir), Auremir, Kone (Dk. 87 Ergin Keleş)
Goller: Dk. 41 ve 71 Tolga Ciğerci, Dk. 83 Gomis (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 10 Mariano, Dk. 45 Serdar Aziz, Dk. 75 Tolga Ciğerci (Galatasaray)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek, 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
52. dakikada Muslera'nın kısa düşen topu sonrası gelişen konuk takım atağında, son olarak ceza sahasında topla buluşan Hakan Arslan'ın dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
60. dakikada rakip takımın yarı sahasından aldığı topla çalımlarla ilerleyen Belhanda, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faslı futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
71. dakikada Galatasaray, skoru 2-0 yaptı. Soldan gelişen sarı-kırmızılı takımın atağında, Belhanda'nın pasıyla ceza sahasına giren Linnes, meşin yuvarlağı ceza yayına doğru çıkardı. Bu bölgede Tolga Ciğerci attığı sert şutta, topu kaleci Rochet'in uzandığı köşeden ağlara gönderdi.
82. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Demir Grup Sivasspor ceza sahasında Ndiaye'nin kontrol etmek istediği topa Bjarsmyr'in elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. 83. dakikada penaltı atışını kullanan Gomis, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak, takımını 3-0 öne geçirdi.
90+1. dakikada hızla konuk ekibin ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Rochet topu kornere attı.
Galatasaray, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.