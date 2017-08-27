Futbol: Süper Lig

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Bourabia, Ömer Ali Şahiner, Musa Araz, Milosevic, Fofana
Sarı kartlar: Dk. 4 Adebayor, Dk. 26 Attamah, Dk. 40 Mahmut Tekdemir, Dk. 45+1 Clichy (Medipol Başakşehir), Dk. 13 Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
21. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında sol kanatta ilerleyen Ömer Ali Şahiner, pasını Milosevic'e verdi. Milosevic'in ceza sahası dışında, sol çaprazdan çektiği şutta top az farkla yandan dışarıya çıktı.
23. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Clichy'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Serkan Kırıntılı'nın yumrukladığı top kısa düştü. Ceza sahası içinde boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Visca'nın sert şutunda top savunmadan döndü.
25. dakikada Visca ile sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Atiker Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Elia'da kaldı. Elia'nın penaltı noktası civarında sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.
25. dakikadaki Medipol Başakşehir atağında Mahmut Tekdemir, pasını sol kanatta hareketlenen Adebayor'a verdi. Togolu oyuncu, bekletmeden pasını tekrar ceza sahası içine yönelen Mahmut'a çıkardı. Mahmut'un penaltı noktasına yakın bölgeden sol ayağıyla çektiği şutta meşin yuvarlak, direğinden dibinden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.