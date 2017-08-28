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Futbol: Süper Lig

- Akhisar Belediyespor: 2 - Kasımpaşa: 1

Futbol: Süper Lig

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Soner Aydoğdu, Olcan Adın (Dk. 85 Eray Ataseven), Serginho, Barbosa (Dk. 74 Larsson), Henrique (Dk. 64 Hora)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka (Dk. 80 Rangel), Sadiku, Trezeguet (Dk. 64 Mensah) , Neumayr (Dk. 64 Eduok), Murillo, Adem Büyük

Goller: Dk. 79 Ömer Bayram, Dk. 87 Eray Ataseven (Akhisar Belediyespor), Dk. 90+1 Rangel (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 45 Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Ben Youssef, Dk. 47 Pavelka, Dk. 73 Eduok, Adem Büyük (Maçtan sonra) (Kasımpaşa), Dk. 90+1 Lukac (Akhisar Belediyespor)


MANİSA (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

79. dakikada Miguel Lopes'in uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer Bayram düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 1-0

82. dakikada Sadiku'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Rangel'in kafa vuruşunda kaleci Lukac topu kornere çeldi.

87. dakikada Larsson'un pasında araya giren Veigneau, Ramazan Köse'ye geri pas verdiği sırada Eray Ataseven araya girerek attığı şutla topu ağlara gönderdi: 2-0

90+1. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı atışını kullanan Rangel topu ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşma Akhisar Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.


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Anahtar Kelimeler:
Akhisar BelediyesporFutbolKasımpaşaSüper Lig
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