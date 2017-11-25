Futbol: Süper Lig

Stat: Bornova
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kadu, Kosanovic, Traore, Gouffran, Selçuk Şahin, Rotman (Dk. 54 Ngando), Halil Akbunar (Dk. 88 Sabri Sarıoğlu), Castro, Jahovic (Dk. 83 Ghilas)
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk. 78 Hora), Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson, Aykut Çeviker (Dk. 70 Olcan Adın), Emnes (Dk. 81 Muğdat Çelik)
Goller: Dk. 69 Selçuk Şahin, Dk. 79 Halil Akbunar (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 64 Selçuk Şahin, Dk. 77 Jahovic (Göztepe), Dk. 90+2 Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor)
İZMİR (AA) - Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yendi.
48. dakikada Kosanovic'in sağ kanattan yaptığı ortada savunma oyuncularına rağmen Gouffran'ın kafa vuruşunda, kaleci Lukac topu kornere gönderdi.
65. dakika Jahovic'in kafa vuruşunda top ceza alanı içinde müsait durumdaki Gouffran'ın önüne geldi. Pozisyonda öne çıkan kaleci Lukac'ın, Gouffran'dan önce eliyle müdahale ettiği top kaleye yöneldi. Çizgi üzerinde Caner Osmanpaşa'nın vuruşunda yan direğe de çarpan meşin yuvarlak, tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
69. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Kosanovic'in kullandığı köşe vuruşunda, Selçuk Şahin'in altıpas içinde kafayla vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0
72. dakikada Ngando'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Gouffran'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
79. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Göztepe atağında Jahovic'in pasıyla topla buluşan Halil Akbunar, meşin yuvarlağı bir süre taşıdıktan sonra sert bir şutla topu filelere gönderdi: 2-0.
Müsabaka Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.