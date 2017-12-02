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Futbol: Süper Lig

- Teleset Mobilya Akhisarspor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0

Futbol: Süper Lig


Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Olcan Adın, Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson (Dk. 41 Barbosa), Emnes (Dk. 46 Paulo Henrique), Hora (Dk. 86 Muğdat Çelik)

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Pereira, Azubuike (Dk. 62 Rahman Buğra Çağıran), Murat Yıldırım (Dk. 75 Eren Tozlu), Adem Büyük (Dk. 82 Dening), Aytaç Kara, Boutaib

Sarı kartlar: Dk. 7 Cissokho, Dk. 44 Murat Yıldırım, Dk. 53 Azubuike, Dk. 60 Adem Büyük, Dk. 90+3 Aytaç Kara (Evkur Yeni Malatyaspor)


MANİSA (AA) - Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor 0-0 berabere kaldı.

52. dakikada Aytaç Kara'nın sert şutunda kaleci Lukac topu uzaklaştırdı.

54. dakikada sağ kanattan Olcan'ın kullandığı köşe atışında, Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top direğin yanından dışarı çıktı.

59. dakikada sağ kanattan Azubuike'nin yaptığı ortada, ceza alanı içinde topla buluşan Mina'nın vuruşunda savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

81. dakikada Miguel Lopes'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Olcan'ın kafayla indirdiği topla buluşan Paulo Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporFutbolSüperligTeleset Mobilya Akhisarspor
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