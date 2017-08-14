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Futbol: Süper Lig'de görünüm

- Sezonun ilk haftasını Galatasaray, 3 puan ve averajla lider tamamladı

Futbol: Süper Lig'de görünüm

ANKARA (AA) - Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilk hafta maçları ile başladı.

Karşılaşmalarının ardından Galatasaray, 3 puan ve averajla haftayı lider bitirdi.

Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:


- 1. hafta

Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0

Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: 1-1

Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-3

Göztepe-Fenerbahçe: 2-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor: 3-1

Trabzonspor-Atiker Konyaspor: 2-1

Beşiktaş-Antalyaspor: 2-0

Galatasaray-Kayserispor: 4-1


- Puan durumu


Süper Lig

TakımlarOGBMAYAVP1. GALATASARAY1 1 0 0 4 1 3 3 2. EVKUR YENİ MALATYASPOR1 1 0 0 3 1 2 3 3. KASIMPAŞA1 1 0 0 3 1 2 3 4. BEŞİKTAŞ1 1 0 0 2 0 2 3 5. TRABZONSPOR1 1 0 0 2 1 1 3 6. AKHİSAR BELEDİYESPOR1 1 0 0 1 0 1 3 7. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR1 1 0 0 1 0 1 3 8. FENERBAHÇE1 0 1 0 2 2 0 1 9. GÖZTEPE1 0 1 0 2 2 0 1 10. GENÇLERBİRLİĞİ1 0 1 0 1 1 0 1 11. KARDEMİR KARABÜKSPOR1 0 1 0 1 1 0 1 12. ATİKER KONYASPOR1 0 0 1 1 2 -1 0 13. BURSASPOR1 0 0 1 0 1 -1 0 14. DEMİR GRUP SİVASSPOR1 0 0 1 0 1 -1 0 15. ALANYASPOR1 0 0 1 1 3 -2 0 16. OSMANLISPOR1 0 0 1 1 3 -2 0 17. ANTALYASPOR1 0 0 1 0 2 -2 0 18. KAYSERİSPOR1 0 0 1 1 4 -3 0




- 2. haftanın programı


18 Ağustos Cuma:

21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)


19 Ağustos Cumartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül Stadı)

21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı Stadı)


20 Ağustos Pazar:

20.00 Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)

21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)


21 Ağustos Pazartesi:

21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediyesi)



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