Futbol: Süper Lig'de görünüm

ANKARA (AA) - Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilk hafta maçları ile başladı.
Karşılaşmalarının ardından Galatasaray, 3 puan ve averajla haftayı lider bitirdi.
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
- 1. hafta
Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0
Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: 1-1
Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-3
Göztepe-Fenerbahçe: 2-2
Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor: 3-1
Trabzonspor-Atiker Konyaspor: 2-1
Beşiktaş-Antalyaspor: 2-0
Galatasaray-Kayserispor: 4-1
- Puan durumu
Süper Lig
TakımlarOGBMAYAVP1. GALATASARAY1 1 0 0 4 1 3 3 2. EVKUR YENİ MALATYASPOR1 1 0 0 3 1 2 3 3. KASIMPAŞA1 1 0 0 3 1 2 3 4. BEŞİKTAŞ1 1 0 0 2 0 2 3 5. TRABZONSPOR1 1 0 0 2 1 1 3 6. AKHİSAR BELEDİYESPOR1 1 0 0 1 0 1 3 7. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR1 1 0 0 1 0 1 3 8. FENERBAHÇE1 0 1 0 2 2 0 1 9. GÖZTEPE1 0 1 0 2 2 0 1 10. GENÇLERBİRLİĞİ1 0 1 0 1 1 0 1 11. KARDEMİR KARABÜKSPOR1 0 1 0 1 1 0 1 12. ATİKER KONYASPOR1 0 0 1 1 2 -1 0 13. BURSASPOR1 0 0 1 0 1 -1 0 14. DEMİR GRUP SİVASSPOR1 0 0 1 0 1 -1 0 15. ALANYASPOR1 0 0 1 1 3 -2 0 16. OSMANLISPOR1 0 0 1 1 3 -2 0 17. ANTALYASPOR1 0 0 1 0 2 -2 0 18. KAYSERİSPOR1 0 0 1 1 4 -3 0
- 2. haftanın programı
18 Ağustos Cuma:
21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19 Ağustos Cumartesi:
20.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
20.00 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül Stadı)
21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı Stadı)
20 Ağustos Pazar:
20.00 Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)
21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
21 Ağustos Pazartesi:
21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediyesi)