Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Orkun Aktaş, Muhammet Yumak
Elazığspor: Soner Şahin, Bjarnason, Berk Yıldız, Maranhao (Dk. 63 Sarpong), Onur Güney, Fatih Serkan Kurtuluş, Erman Bulucu, Tatos, Murat Kayalı (Dk. 45 Alpaslan Öztürk), Mehmet Yiğit, Tom Silva
Altınordu: Berke Özer, Yusuf Acer, Yusuf Yalçın Arslan, Oğulcan Ülgün, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90+3 Musa Caner Aktaş), Serkan Göksu, Mirkan Aydın (Dk. 44 Fatih Aktay), Alican Özfesli (Dk. 85 Recep Yemişçi), Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Seydi Kayasoy
Goller: Dk. 27 Mirkan Aydın, Dk. 84 Fatih Aktay (Altınordu)
Kırmızı kart: Dk. 81 Fatih Serkan Kurtuluş (Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Yusuf Acer, Dk. 45 Kerim Alıcı, Dk. 55 Serkan Göksu, Dk. 63 Barış Alıcı, Dk. 76 Fatih Aktay, Dk. 89 Recep Yemişçi (Altınordu), Dk. 66 Mehmet Yiğit, Dk. 79 Alpaslan Öztürk, Dk. 83 Tatos (Elazığspor)
ELAZIĞ (AA) - TFF 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Altınordu, Elazığspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.