Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape tatil sanal koruma mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Futbol: TFF 1. Lig

Elazığspor: 0 - Altınordu: 2

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Orkun Aktaş, Muhammet Yumak

Elazığspor: Soner Şahin, Bjarnason, Berk Yıldız, Maranhao (Dk. 63 Sarpong), Onur Güney, Fatih Serkan Kurtuluş, Erman Bulucu, Tatos, Murat Kayalı (Dk. 45 Alpaslan Öztürk), Mehmet Yiğit, Tom Silva

Altınordu: Berke Özer, Yusuf Acer, Yusuf Yalçın Arslan, Oğulcan Ülgün, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90+3 Musa Caner Aktaş), Serkan Göksu, Mirkan Aydın (Dk. 44 Fatih Aktay), Alican Özfesli (Dk. 85 Recep Yemişçi), Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Seydi Kayasoy

Goller: Dk. 27 Mirkan Aydın, Dk. 84 Fatih Aktay (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 81 Fatih Serkan Kurtuluş (Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yusuf Acer, Dk. 45 Kerim Alıcı, Dk. 55 Serkan Göksu, Dk. 63 Barış Alıcı, Dk. 76 Fatih Aktay, Dk. 89 Recep Yemişçi (Altınordu), Dk. 66 Mehmet Yiğit, Dk. 79 Alpaslan Öztürk, Dk. 83 Tatos (Elazığspor)


ELAZIĞ (AA) - TFF 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Altınordu, Elazığspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınorduElazığsporFutbolTFF 1. Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5