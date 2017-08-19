Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Soner Maraş, Deniz Caner Özaral
Manisaspor: Emrullah Salk, Abdulkadir Korkut, Dimov, Hikmet Balioğlu, Fahri Akyol (Dk. 46 Sebaihi), Metin Yüksel, Mustafa Sevgi, Atiemwen (Dk. 76 Zahit Fındık), İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 70 Mehmet Enes Sığırcı), Meye, Perovic
Samsunspor: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu (Dk. 79 Ercan Yazıcı), Abdulkerim Bardakçı, Erkam Reşmen, Ufuk Budak, Ramazan Övünç, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 87 Samaras), Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Chibuike (Dk. 68 Enes İslam İlkin), Angan
Gol: Dk. 43 Halil İbrahim Pekşen (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Hikmet Balioğlu, Dk. 40 Dimov, Dk. 87 Perovic (Manisaspor), Dk. 40 Hasan Hatipoğlu, Dk. 45 Chibuike, Dk. 56 Angan, Dk. 82 Çağrı Ortakaya, Dk. 83 Ercan Yazıcı, Dk. 84 Furkan Köse (Samsunspor)
MANİSA (AA) - TFF. 1.Lig'in ikinci hafta maçında Samsunspor, deplasmanda Manisaspor'u 1-0 yendi.