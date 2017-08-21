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Futbol: TFF 1. Lig

- Gazişehir Gaziantep: 0 - Gaziantepspor: 1

Futbol: TFF 1. Lig


Stat: Gaziantep

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Temel

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Özgür Özkaya, Akakpo, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Erdem Uğurlu, Sami Can Keskin (Dk. 46 Okan Derici), Gökhan Alsan, Ba (Dk. 21 Kabasele), Muhammet Reis (Dk. 58 Bousbiba), Uğur Akdemir, Özgür Can Özcan

Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Şenol Can, Alpay Koçaklı, Serhan Yılmaz, Mehmet Sait Üzümcü (Dk. 69 Harun Enes Nural), Zeki Sinanoğlu, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Oktay Aydin (Dk. 90 İbrahim Halil Keser), Müslüm Talşik (Dk. 90 Gökhan Çamur)

Gol: Dk. 47 Alpay Koçaklı (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Gökhan Alsan, Dk. 41 Kabasele, Dk. 61 Özgür Özkaya, Dk. 90+2 Sinan Osmanoğlu (Gazişehir Gaziantep), Dk. 45 İlker Günaslan, Dk. 50 Hüseyin Polat, Dk. 73 Hasan Genç, Dk. 85 Oktay Aydin, Dk. 90+3 Şenol Can (Gaziantepspor)


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'in 2. haftasındaki derbide Gaziantepspor, konuk olduğu Gazişehir Gaziantep'i 1-0 yendi.

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FutbolGaziantepsporGazişehir GaziantepTFF 1. Lig
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