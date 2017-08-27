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Futbol: TFF 1. Lig

- Boluspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 0

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Seyfettin Ünal, Burak Cansız

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas, Alim Öztürk (Dk. 73 Özgür İleri), Diarra, Peopon, İrfan Başaran (Dk. 77 Melih Okutan), Guido Koçer (Dk. 82 Sane), Akabueze, İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin, Caner Cavlun

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Clement (Dk. 80 Bousbiba), Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Okan Derici (Dk. 78 Muhammet Reis), Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu

Sarı kartlar: Dk. 40 İshak Çakmak, Dk. 77 İrfan Başaran, Dk. 85 Göksu Alhas (Boluspor), Dk. 50 Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep)


BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında yapılan maçta, Boluspor ile Gazişehir Gaziantep 0-0 berabere kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
BolusporGazişehir Gaziantep Futbol KulübüTFF 1. Lig
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