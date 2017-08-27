Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş, Seyfettin Ünal, Burak Cansız
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas, Alim Öztürk (Dk. 73 Özgür İleri), Diarra, Peopon, İrfan Başaran (Dk. 77 Melih Okutan), Guido Koçer (Dk. 82 Sane), Akabueze, İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin, Caner Cavlun
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Clement (Dk. 80 Bousbiba), Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Okan Derici (Dk. 78 Muhammet Reis), Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu
Sarı kartlar: Dk. 40 İshak Çakmak, Dk. 77 İrfan Başaran, Dk. 85 Göksu Alhas (Boluspor), Dk. 50 Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep)
BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında yapılan maçta, Boluspor ile Gazişehir Gaziantep 0-0 berabere kaldı.