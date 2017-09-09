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Futbol: TFF 1. Lig

- Altınordu: 3 - Çaykur Rizespor: 4

Futbol: TFF 1. Lig


Stat: Bornova

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Engin Erdem, Özgür Ertem

Altınordu: Berke Özer, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Recep Yemişci, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 56 Barış Alıcı), Alican Özfesli (Dk. 46 Kerim Avcı), Serkan Göksu (Dk. 80 Deniz Vural), Oğulcan Ülgün, Murat Uçar, Erdoğan Yeşilyurt, Mirkan Aydın

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ümit Kurt, Özgür Çek (Dk. 84 Lincoln), Samudio, Robin Yalçın, Petrucci (Dk. 74 Mehmet Uslu), Recep Niyaz, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Süleyman Koç), Kweuke

Goller: Dk. 28 Samudio, Dk. 54 Kweuke, Dk. 69 ve 77 Süleyman Koç (Çaykur Rizespor), Dk. 62 Barış Alıcı, Dk. 84 Kerim Avcı, Dk. 90+3 Mirkan Aydın (Altınordu)

Kırmızı Kart: Dk. 52 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)

Sarı Kartlar: Dk. 19 Berke Özer, Dk. 64 Oğulcan Ülgün (Altınordu), Dk. 36 Saadane, Dk. 90+4 Süleyman Koç (Çaykur Rizespor)


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig 4. hafta mücadelesinde lider Çaykur Rizespor, deplasmanda Altınordu'yu 4-3 mağlup etti.

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Altınorduçaykur RizesporFutbolTFF 1. Lig
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