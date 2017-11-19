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Futbol: TFF 1. Lig

- Altınordu: 3 - Akın Çorap Giresunspor: 3

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Savranlar

Altınordu: Berke Özer, Musa Caner Aktaş, Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişci, Ali Mert Aydın, Murat Uçar, Deniz Vural (Dk. 78 Oğulcan Ülgün), Kerim Avcı (Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt), Barış Alıcı, Serkan Göksu, Mirkan Aydın (Dk. 73 Alican Özfesli)

Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Sinan Özkan (Dk. 90+2 Mert Örnek), Dodo, Dimitriadis, Dialiba, Carioca (Dk. 38 Fatih Atik), Mehmet Akyüz (Dk. 85 Dale)

Goller: Dk. 35 Barış Alıcı, Dk. 44 Kerim Avcı, Dk. 72 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), Dk. 47 Dimitriadis, Dk. 52 (Penaltıdan) ve 70 Mehmet Akyüz (Akın Çorap Giresunspor)

Sarı kart: Dk. 31 Hüsamettin Tut (Akın Çorap Giresunspor)


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Altınordu ile Akın Çorap Giresunspor, 3-3 berabere kaldı.

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Akın Çorap GiresunsporAltınorduFutbolTFF 1. Lig
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