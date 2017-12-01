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Futbol: TFF 1. Lig

- Altınordu: 0 - Gazişehir Gaziantep: 2

Futbol: TFF 1. Lig


Stat: Bornova

Hakemler: Burak Şeker, Ahmet Ayaz, Mehmet Ali Akkor

Altınordu: Berke Özer, Uğur Arslan Kuru, Seydi Kayasoy, Yusuf Acer, Musa Caner Aktaş, Kerim Avcı, Murat Uçar, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 74 Fatih Aktay), Deniz Vural (Dk. 61 Barış Alıcı), Serkan Göksu, Mirkan Aydın (Dk. 87 Enis Durak)

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Muhammed Himmet Ertürk, Ahmet Kesim, Sinan Osmanoğlu, Özgür Özkaya (Dk. 90 Okan Derici), Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan (Dk. 80 Mustafa Sami Can Keskin), Murat Ceylan, Del Valle (Dk. 65 Ermin Zec), Muhammet Reis, Webo

Goller: Dk. 8 Uğur Arslan Kuru (kendi kalesine), Dk. 58 Del Valle (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 27 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 90+1 Mustafa Sami Can Keskin (Gazişehir Gaziantep), Dk. 29 Serkan Göksu, Dk. 56 Deniz Vural, Dk. 89 Murat Uçar (Altınordu)


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

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Anahtar Kelimeler:
AltınorduFutbolGazişehir GaziantepTFF 1. Lig
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