Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Arkın Akgöl, Ömer Tevfik Özkoç
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Arapi, Alim Öztürk, Poepon, Guido Koçer (Dk. 86 Özgür İleri), Akabueze, İshak Çakmak, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz (Dk. 46 Pedro Franco), Andre Santos (Dk. 72 Emre Gültekin), Cengiz Umut Meraş
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Abdulaziz Solmaz (Dk. 62 Oğuzhan Aynaoğlu), Bilal Yener Arıca (Dk. 78 Sercan Kaya), Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Renan, Didi, Koman, Bekir Yılmaz (Dk. 62 Magaye), Bahattin Köse
Gol: Dk. 90+2 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 43 Arapi (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Bahattin Köse, Dk. 55 Didi, Dk. 58 Bekir Yılmaz, Dk. 90+3 Tevfik Altındağ (Adanaspor), Dk. 47 Akabueze, Dk. 52 Andre Santos, Dk. 55 Poepon, Dk. 56 Furkan Şeker (Boluspor)
BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 yendi.