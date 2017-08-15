Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Balıkesir AB istanbul
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Futbol: Türkiye Kupası

- Kupada 1. tur eşleşmeleri ve müsabaka programı açıklandı

Futbol: Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Futbolda Türkiye Kupası 1. tur eşleşmeleri ve maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası 1. tur eşleşmeleri, TFF İcra ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez nezaretinde belirlendi.

Kupada 1. tur müsabakaları, 33'ü amatör 42 takımın katılımıyla, 22 Ağustos Salı günü tek maç eleme usulüne göre, küçük numarayı çeken ekiplerin sahalarında oynanacak.

Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 21 takım 2. tur müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. İkinci tur karşılaşmaları ise 30 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.


- Maç programı

Türkiye Kupası 1. turunda tamamı 22 Ağustos Salı günü oynanacak 1. tur maç programı şöyle:

Iğdır Arasspor-Kars 36 (Merkez Semt Karaağaç)

Artvin Hopaspor-Serhat Ardahanspor (Hopa İlçe)

Mardin 47-Siirt İl Özel İdare (21 Kasım Şehir)

Yüksekova Belediyespor-Tatvan Gençlerbirliği (Yüksekova İlçe)

Muşspor-Dersimspor (Stadı henüz açıklanmadı)

Ağrı 1970-62 Pertekspor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

Arsinspor-Yeni Orduspor (Arsin İlçe)

Modafenspor-Edirnespor (Alemdağ)

Ergene Velimeşespor-Erokspor (Stadı henüz belirlenmedi)

Altınova Belediyespor-Bozüyük VitrA Spor (Hersekzade Ahmetpaşa)

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kütahyaspor (Tavşanlı Ada)

Turgutluspor-UTAŞ Uşakspor (Turgutlu 7 Eylül)

Isparta Davrazspor-Bucak Belediye Oğuzhanspor (Isparta Atatürk)

Bartınspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Bartın Atatürk)

MKE Kırıkkalespor-Yozgatspor 1959 (Fikret Karabudak)

Yeni Altındağ Belediyespor-1074 Çankırıspor (Stadı henüz belirlenmedi)

Yeşil Kırşehirspor-68 Aksaray Belediyespor (Kırşehir Ahi)

Karaman Belediyespor-Nevşehirspor Gençlik (Kemal Kaynaş)

Sinopspor-Yeni Amasyaspor (Sinop Merkez Dokuzoğlu)

Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Kilis Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

Osmaniyespor-Adıyaman 1954(Stadı henüz belirlenmedi)


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ali DüşmezFutbolMaç ProgramıTFFTFF İcra Ve Yönetim Kurulu ÜyesiTürkiye Futbol FederasyonuTürkiye KupasıTürkiye Kupası 1. Tur Eşleşmeleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5