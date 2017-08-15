Futbol: Türkiye Kupası





İSTANBUL (AA) - Futbolda Türkiye Kupası 1. tur eşleşmeleri ve maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası 1. tur eşleşmeleri, TFF İcra ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez nezaretinde belirlendi.

Kupada 1. tur müsabakaları, 33'ü amatör 42 takımın katılımıyla, 22 Ağustos Salı günü tek maç eleme usulüne göre, küçük numarayı çeken ekiplerin sahalarında oynanacak.

Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 21 takım 2. tur müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. İkinci tur karşılaşmaları ise 30 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.





- Maç programı

Türkiye Kupası 1. turunda tamamı 22 Ağustos Salı günü oynanacak 1. tur maç programı şöyle:

Iğdır Arasspor-Kars 36 (Merkez Semt Karaağaç)

Artvin Hopaspor-Serhat Ardahanspor (Hopa İlçe)

Mardin 47-Siirt İl Özel İdare (21 Kasım Şehir)

Yüksekova Belediyespor-Tatvan Gençlerbirliği (Yüksekova İlçe)

Muşspor-Dersimspor (Stadı henüz açıklanmadı)

Ağrı 1970-62 Pertekspor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

Arsinspor-Yeni Orduspor (Arsin İlçe)

Modafenspor-Edirnespor (Alemdağ)

Ergene Velimeşespor-Erokspor (Stadı henüz belirlenmedi)

Altınova Belediyespor-Bozüyük VitrA Spor (Hersekzade Ahmetpaşa)

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kütahyaspor (Tavşanlı Ada)

Turgutluspor-UTAŞ Uşakspor (Turgutlu 7 Eylül)

Isparta Davrazspor-Bucak Belediye Oğuzhanspor (Isparta Atatürk)

Bartınspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Bartın Atatürk)

MKE Kırıkkalespor-Yozgatspor 1959 (Fikret Karabudak)

Yeni Altındağ Belediyespor-1074 Çankırıspor (Stadı henüz belirlenmedi)

Yeşil Kırşehirspor-68 Aksaray Belediyespor (Kırşehir Ahi)

Karaman Belediyespor-Nevşehirspor Gençlik (Kemal Kaynaş)

Sinopspor-Yeni Amasyaspor (Sinop Merkez Dokuzoğlu)

Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Kilis Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

Osmaniyespor-Adıyaman 1954(Stadı henüz belirlenmedi)



