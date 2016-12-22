Futbol: Türkiye Özel Sporcular Şampiyonası

SAMSUN (AA) - Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün suni çim sahalarında gerçekleştirilen şampiyonada, iki grupta 22 takım mücadele ediyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromlu, otizmli ve mental zihinsel engelli çocuk, genç ile yetişkinlerin spor yapabildiklerini göstermek için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Şampiyonada başarılı olan sporcuların Türkiye'yi dünya, Avrupa ve paralimpik oyunlarında temsil edebileceğini bildiren Aydın, finale kalacak takımların Özel Sporcular Federasyonu Süper Ligi'ne çıkma hakkı kazanacağını kaydetti.

Şampiyona, 28 Aralık'ta sona erecek.





