Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Futbol: Türkiye Özel Sporcular Şampiyonası

- Samsun'da düzenlenen şampiyonaya 22 takım katılıyor

Futbol: Türkiye Özel Sporcular Şampiyonası

SAMSUN (AA) - Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün suni çim sahalarında gerçekleştirilen şampiyonada, iki grupta 22 takım mücadele ediyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromlu, otizmli ve mental zihinsel engelli çocuk, genç ile yetişkinlerin spor yapabildiklerini göstermek için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Şampiyonada başarılı olan sporcuların Türkiye'yi dünya, Avrupa ve paralimpik oyunlarında temsil edebileceğini bildiren Aydın, finale kalacak takımların Özel Sporcular Federasyonu Süper Ligi'ne çıkma hakkı kazanacağını kaydetti.

Şampiyona, 28 Aralık'ta sona erecek.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Özel Sporcular Futbol ŞampiyonasıTürkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.