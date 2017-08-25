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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un rakipleri belli oldu

Futbol: UEFA Avrupa Ligi


ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele eden Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda grup aşamasının kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, Portekiz'den Braga, Bulgaristan'dan Ludogorets ve Almanya'dan Hoffenheim takımlarıyla eşleşti.

Atiker Konyaspor ise Avusturya'dan Salzburg, Fransa'dan Olympique Marsilya ve Portekiz'den Vitoria takımları ile I Grubu'nda yer aldı.

Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül'de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık'ta oynanacak.

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ATİKER KONYASPORGrup AşamasıMedipol BaşakşehirUEFA Avrupa Ligi
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