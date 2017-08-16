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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

- Play-off turu ilk maçları tamamlandı

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, gruplara kalacak son 10 takımın belli olacağı play-off turunda 5 karşılaşma oynandı.

İtalyan ekibi Napoli, ağırladığı Fransız temsilcisi Nice'i 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. Ev sahibi takımın gollerini 13. dakikada Dries Mertens ile 70. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti.

Konuk takım, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Müsabakanın 79. dakikasında Alassane Plea ikinci sarıdan, Vincent Koziello ise direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Nice'te Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder ise 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Kupa 1'de play-off rövanş maçları 22-23 Ağustos'ta yapılacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Napoli (İtalya) - Nice (Fransa): 2-0

Medipol Başakşehir - Sevilla (İspanya): 1-2

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya): 2-1

Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan): 5-0

Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan): 2-1

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FutbolMedipol BaşakşehirNapoliUEFA Şampiyonlar Ligi
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