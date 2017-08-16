Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Danışmanlar Konseyini fesh
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu

- Medipol Başakşehir: 1 - Sevilla: 2

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu


Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 83 Gökhan İnler), Visca (Dk. 63 Kerim Frei), Mossoro (Dk. 82 Napoleoni), Elia, Adebayor

Sevilla: Rico, Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Pizarro, Banega, Montoya (Dk. 63 Nolito), Correa (Dk. 83 Navas), Ben Yedder (Dk. 86 Krohn-Dehli)

Goller: Dk. 16 Escudero, Dk. 84 Ben Yedder (Sevilla), Dk. 64 Elia (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mercado, Dk. 55 Pizarro (Sevilla), Dk. 67 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımına 2-1 yenildi.

51. dakikada ceza sahası ön çizgisinin yaklaşık 2 metre gerisinden kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Belözoğlu'nun doğrudan kaleye gönderdiği top, az farkla üstten auta çıktı.

59. dakikada Pareja'nın kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada Elia'nın soldan ortasında Sevilla savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Visca'da kaldı. Bosna Hersekli futbolcunun dar açıdan sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Rico'dan döndü. Pozisyonun devamından Sevilla defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

63. dakikada Emre Belözoğlu'nun ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mahmut Tekdemir'in son çizgiye inmeden içeri çevirdiği top, penaltı noktası üzerindeki Adebayor'a geldi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Rico, sağına gelen meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinde çeldi. Top, altıpas içindeki Attamah'ta kalırken, hakem ofsayt kararıyla oyunu durdurdu.

64. dakikada Medipol Başakşehir, mücadelede beraberliği yakaladı. Mahmut Tekdemir'in ara pasına hareketlenen Elia ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Rico'nun bacaklarının arasında filelere yolladı: 1-1

84. dakikada İspanyol temsilcisi, bir kez daha öne geçti. Mercado'nun pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Navas'ın ortasında, ön direğe hareketlenen Ben Yedder, altıpas içinde vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

90+2. dakikada Kerim Frei'ın soldan ortasında altıpas önünde yükselen Napoleoni kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Rico, son anda topu kornere tokatladı.

Karşılaşma Sevilla'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolMedipol BaşakşehirSevillaUEFA Şampiyonlar Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5