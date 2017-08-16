Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu





Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 83 Gökhan İnler), Visca (Dk. 63 Kerim Frei), Mossoro (Dk. 82 Napoleoni), Elia, Adebayor

Sevilla: Rico, Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Pizarro, Banega, Montoya (Dk. 63 Nolito), Correa (Dk. 83 Navas), Ben Yedder (Dk. 86 Krohn-Dehli)

Goller: Dk. 16 Escudero, Dk. 84 Ben Yedder (Sevilla), Dk. 64 Elia (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mercado, Dk. 55 Pizarro (Sevilla), Dk. 67 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)





İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımına 2-1 yenildi.

51. dakikada ceza sahası ön çizgisinin yaklaşık 2 metre gerisinden kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Belözoğlu'nun doğrudan kaleye gönderdiği top, az farkla üstten auta çıktı.

59. dakikada Pareja'nın kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada Elia'nın soldan ortasında Sevilla savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Visca'da kaldı. Bosna Hersekli futbolcunun dar açıdan sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Rico'dan döndü. Pozisyonun devamından Sevilla defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

63. dakikada Emre Belözoğlu'nun ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mahmut Tekdemir'in son çizgiye inmeden içeri çevirdiği top, penaltı noktası üzerindeki Adebayor'a geldi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Rico, sağına gelen meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinde çeldi. Top, altıpas içindeki Attamah'ta kalırken, hakem ofsayt kararıyla oyunu durdurdu.

64. dakikada Medipol Başakşehir, mücadelede beraberliği yakaladı. Mahmut Tekdemir'in ara pasına hareketlenen Elia ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Rico'nun bacaklarının arasında filelere yolladı: 1-1

84. dakikada İspanyol temsilcisi, bir kez daha öne geçti. Mercado'nun pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Navas'ın ortasında, ön direğe hareketlenen Ben Yedder, altıpas içinde vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

90+2. dakikada Kerim Frei'ın soldan ortasında altıpas önünde yükselen Napoleoni kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Rico, son anda topu kornere tokatladı.

Karşılaşma Sevilla'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



