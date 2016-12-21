Futbol: Ziraat Türkiye Kupası





Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Arkın Akgöl (Dk. 28 Serkan Ergün)

Galatasaray: Cenk Gönen, Cavanda, Semih Kaya, Chedjou, Linnes, Hamit Altıntop (Dk. 65 Sneijder), De Jong, Sabri Sarıoğlu, Josue, Bruma, Eren Derdiyok

Tuzlaspor: Bekir Demircan, Orkun Dervişler, Volkan Geyik, Okan Duran, Bülent Uzun, Tuncay Fındıkcı, Sadık Baş, Arif Şahin, Doğan Ateş (Dk. 81 Ferhat Çoban), Kıvanç Salihoğlu (Dk. 65 Tolunay Yurtseven), Ozan Papaker (Dk. 89 Oğuz Aksoy)

Goller: Dk. 68 Sabri Sarıoğlu, Dk. 90+1 Josue (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 75 Ozan Papaker (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Bülent Uzun, Dk. 73 Doğan Ateş (Tuzlaspor)





İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. haftasında Galatasaray, Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u 2-1 yendi.

3. dakikada Bruma'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Hamit Altıntop'un karşı karşıya vuruşunda, kaleci Bekir Demircan'ın müdahale ettiği top taca gitti.

13. dakikada Josue'nin sağdan kullandığı kornerde altıpas gerisinde yükselen De Jong uygun durumda topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45. dakikada Galatasaray, Bruma ile gole çok yaklaştı. De Jong'un pasında Tuzlaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası önündeki Bruma'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

55. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kıvanç Salihoğlu'nun dar açıya rağmen vuruşunda, kaleci Cenk Gönen direk dibinden topu kornere çeldi.

68. dakikada Galatasaray, mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında, Eren Derdiyok'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sabri Sarıoğlu'nun savunmadaki Okan Duran'dan sıyrıldıktan sonra sağ ayağının dışıyla uzak köşeye gönderdiği top, filelerle buluştu: 1-0

75. dakikada konuk ekip Tuzlaspor, mücadeleye eşitlik getirdi. Arif Şahin'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Sadık Baş, kaleci Cenk Gönen ile karşı karşıya kaldı. Sadık, şut çekmek yerine daha uygun durumdaki arkadaşlarına pas vermeyi tercih ederken, araya giren Sabri Sarıoğlu'nun uzaklaştıramadığı top, Ozan Papaker'in önünde kaldı. Bu futbolcu, altıpas gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1

90. dakikada Galatasaray'da rakip ceza sahası içinde Semih Kaya, Okan Duran'ı geçmeye çalıştığı pozisyonda yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan, penaltı kararı verdi. 90+1. dakikada penaltıyı kullanan Josue, fileleri havalandırarak, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1

Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 2-1 kazandı.