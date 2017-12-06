Futbolcu Mertcan Çam suç duyurusunda bulundu





ERZİNCAN (AA) - Futbolcu Mertcan Çam, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim ve çevresindekilerden dayak yediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Şanlıurfaspor'da kiralık olarak forma giyen ve alacak meselesi yüzünden Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuran Mertcan Çam, kulüp başkanı Yetim ve çevresindekiler tarafından darp edildiği iddiası ile Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine geldi.

Mertcan Çam, hastanedeki muayenesinin ardından Asayiş Şubesinde Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı ve şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ailesi ile birlikte suç duyurusunda bulunduktan sonra çıkışta AA muhabirine açıklamada bulunan Mertcan Çam, çok üzgün olduğunu söyledi.

Çok üzücü bir olay yaşadığını belirten Mertcan, "Şanlıurfa'dan Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğüne geldim. Suç duyurusunda bulundum. Şimdi ise evime dinlenmeye gidiyorum. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim. Kendisi yakından alakadar oldu. Tüm spor camiası ve tanıdığım herkes beni aradı, geçmiş olsun dedi. İnşallah hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.