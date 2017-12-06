Futbolcu Mertcan Çam'ın darp edildiği iddiası





ŞANLIURFA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Emin Yetim'in, futbolcu Mertcan Çam'ın darp edildiği olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına taraftarlar tepki gösterdi.

Aralarında Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Çiçek ve Şanlı Çarşı Grubu Başkanı Kerim Aktosun'un da bulunduğu bir grup taraftar, kulüp başkanı Emin Yetim'in sorgu işlemlerinin sürdüğü İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi önünde bir araya geldi.

Grup, burada zaman zaman takım ve Yetim lehine tezahürat yaparak sorgu işlemlerinin tamamlanmasını beklemeye başladı.

Çiçek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Yetim'in asılsız iddialar nedeniyle gözaltına alındığını savunan Çiçek, "Kulüp başkanımıza şu anda haksızlık yapılıyor. Darp edildiği söylenen Mertcan Çam kafede oturmuş nargile keyfi yapıyor biz ise burada emniyette bulunuyoruz. Başkanımıza sahip çıkalım diye tüm camiamıza sesleniyorum. Emin başkan yalnız değildir, onun için buradayız.'' diye konuştu.

Aktosun da kulüp başkanının suçsuz olduğuna inandıklarını belirterek, ''Başkanımızın hiçbir futbolcuya hakaret etmediğinden, tokat veya yumruk atmadığından eminiz. Trabzon'da kulüp başkanı bir dönem hakemi 5 saat rehin aldı ona bir şey yapılmadı. Bugün bizim başkanımız suçsuz olduğu halde gözaltına alındı.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan kulübün onursal başkanı da olan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de şubeye gelerek, müdürlerden soruşturmaya ilişkin bilgi aldı.

Futbolcu Mertcan Çam'ın kulüpten alacakları konusunda çıkan tartışma sonucu aralarında kulüp başkanı Emin Yetim'in de bulunduğu bazı kişilerce darp edildiği öne sürülmüştü.