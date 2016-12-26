Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...

Futbolcu Şehmus Özer'in hayatını kaybetmesi

- Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sözlü, Şehmus Özer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Futbolcu Şehmus Özer'in hayatını kaybetmesi


ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Sedat Sözlü, Elazığ'da trafik kazasında hayatını kaybeden Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Sözlü, Adana Demirspor'un kalecilerinden Zülküf Özer'in de ağabeyi olan Şehmus Özer'in Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde oturan ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Sözlü, Şehmus Özer'in ani ölümünün herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Şehmus kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta Zülküf kardeşimiz olmak üzere tüm Özer ailesinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Taziye ziyaretinde kulübün sportif direktörü Ahmet Cingöz de yer aldı.

Şehmus Özer, Malatya'dan Diyarbakır'a dönerken kullandığı 35 SEH 77 plakalı aracın, Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisinde uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetmişti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AdanaAdana DemirsporFutbolSedat SözlüŞehmus ÖzerTFF 1. LigZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.