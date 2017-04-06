Futbolda 2 ve 3. lig karmaları toplanıyor





İSTANBUL (AA) - Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'de yer alan 91 takımdan seçilen oyuncular 18-19 Nisan'da yapılacak karma maçlarda bir araya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya'daki Emirhan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda forma giyecek oyuncuların, milli takım ve TFF bölge antrenörlerinin sezon başından bu yana bu liglerde izlediği maçlar sonucunda şekillendiği belirtildi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 24 Kasım 2016'da 2. ve 3. lig kulüp başkanları ile gerçekleştirdiği "Futbol Buluşması"nda bu liglerin milli takımlar bünyesince yakından izlendiğini, bundan sonra da ilgilenileceğini vurgulamıştı.



